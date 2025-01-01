機關團體海外收益 別漏報

財政部台北國稅局表示，教育、文化、公益、慈善機關或團體在辦理所得稅結算申報時，若有海外投資所得，務必據實申報所得稅，否則可能面臨補稅及罰款。

國稅局提醒，機關團體別過度依賴憑證查調出來的所得資料，仍須自行盤點所得情況，以免漏報挨罰。

國稅局說明，符合「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」規定的機關或團體，其所得通常免納所得稅，若在稽查中發現這些機構短報或漏報所得，且所得不符免稅標準，除需補繳稅款外，還可能遭到稽徵機關裁罰。

國稅局分享，某教育文化公益團體甲協會在辦理2021年結算申報時，未如實申報海外所得，經稽查，國稅局發現甲協會漏報乙銀行受託信託財產專戶海外營利所得100多萬元，及海外財產交易所得200多萬元。

甲協會主張已使用組織及團體憑證查調所得資料，並未發現這些海外所得，因此並非故意漏報。然而，國稅局指出，憑證查調系統僅提供部分數據，不涵蓋所有可能所得來源，特別是海外所得資料，查調系統也曾提醒，用戶須對未列入系統的其他所得額外查核和申報。

最終國稅局認定甲協會因過失而漏報，補稅70多萬元，並裁處罰鍰50多萬元，合計補繳超過120萬元。

國稅局強調，教育、文化、公益、慈善機構在申報時雖可使用憑證輔助查詢，但應留意是否還有未納入系統的海外投資所得或其他來源所得，這些所得需依法如實申報，避免因疏忽或誤解而面臨高額稅款及罰鍰。