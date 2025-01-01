貨物稅申報 留意十疏失
國稅局提醒，廠商申報貨物稅時，常出現十種違規或疏失，若被查獲最高可罰補徵稅額三倍罰鍰，提醒業者申報前應檢查帳簿、憑證及相關申報是否符合規定，避免被補稅或處罰。
常見需要課徵貨物稅的貨物包含水泥、飲料、電器、車輛等，相關產製廠商或進口業者都會遇到貨物稅課稅問題，國稅局盤點十大錯誤。
第一，未依規定辦理貨物稅廠商及產品登記，就擅自產製應稅貨物出廠，未完成登記就開始生產或出廠，違反法規；第二，應稅貨物查無貨物稅照證或核准的替代憑證，這類情況顯示廠商在稅務管理上存在漏洞。
第三，以高價貨物冒充低價貨物，企圖降低稅負，一旦被查獲將受到懲處；第四，免稅貨物未經補稅，擅自銷售或移作他用，國稅局強調，免稅貨物用途受到嚴格管理，未依規定辦理補稅即改變用途，屬違法行為。
第五，私自竄改或重用貨物稅證照及貨物稅繳款書，此類行為涉及文書偽造，法律責任重大；第六，廠存原料或成品數量查與帳表不符，屬於漏稅，代表企業內部管理不善。
第七，短報或漏報出廠數量或銷售價格，業者應如實申報，若刻意低報數量或價格以減少稅負，將違反規定；第八，在規定停止出廠期間，擅自產製應稅貨物出廠，違反停產規定。
第九，自國外進口應稅貨物未依規定如實申報，違反稅法規定；第十，冒領或冒沖退稅等其他違法逃漏、行為，包括任何形式的逃稅或不當申請退稅。
國稅局強調，這些違規行為不僅影響國家稅收，還對誠實經營廠商造成不公平競爭，提醒納稅人應高度重視貨物稅申報，確保資料正確性與完整性。
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