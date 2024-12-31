當沖降稅延長有空窗？財部：1月5日前總統公布生效即可

立法院31日三讀通過「當沖降稅」，也就是證券交易稅條例第2條之2及第12條條文修正草案。財政部強調，鑒於這次修正為銜接措施，因此，只要相關條文於1月5日前經總統公布且生效，就沒有先徵再退的相關問題。

財政部表示，證交稅條例這次修正重點包括延長現股當日沖銷交易證交稅稅率1.5‰再3年至2027年12月31日；刪除證交稅繳款書之寄存送達及公示送達規定，回歸行政程序法相關規定辦理。

財政部表示，當沖降稅措施自2017年4月28日實施以來成效符合預期目標，考量該項措施將於31日屆期，為降低國際政治及經濟情勢變動對我國資本市場之衝擊，當沖降稅措施有助促進證券市場持續發展及降低市場不確定性；另證交稅繳款書之送達，回歸行政程序法規定辦理，可減少實務作業困擾及徵納雙方爭議。

外界擔心銜接不上，將出現先徵後退等相關問題。財政部解釋，中央法規標準法明定自公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第3日起發生效力；次依證交稅條例第3條第1項規定，證交稅由代徵人於每次買賣交割之當日，按規定稅率代徵。

由於這次延長當沖降稅措施適用期間主要是銜接113年12月31日，並未中斷，也就是2025年1月2日當日進行之當沖交易即應減半按1.5‰課徵證交稅，1月2日的當沖交易案件將於1月6日交割，所以只要當沖降稅修正草案在1月5日以前經總統公布且生效，就不會出現先按一般稅率3‰課徵再退還差額之問題。

財政部強調，也會將盡速完成修法行政作業，確保不影響納稅義務人權益及避免增加代徵人退稅成本。