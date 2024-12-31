離職賣房竟要補稅40萬！國稅局釋疑少做這件事

小美（化名）在2023年1月購入A房地，2024年3月因為工作因素決定出售，申報課稅所得160萬元，依照「非自願離職」適用20%稅率繳納稅額32萬元，最終卻被國稅局發現未符合一申請前提，被剔除優稅條件並要求補稅40萬元。

國稅局表示，經查，發現小美和配偶從未在A房地設立戶籍登記，且小美是自行申請離職，而非因公司倒閉、縮編等非自願原因離職，因此不符合公告的優惠稅率適用條件。

國稅局最終依小美實際情況，改按持有期間2年內出售的45%稅率計算稅額，補徵40萬元。

國稅局說明，個人因非自願離職出售持有期間在五年以下房地，必須同時符合兩大前提，才能適用優惠稅率20％，第一，在工作地點購屋設戶籍並居住；第二，非自願離職或因職災終止勞動契約。

第一項條件，在工作地點購屋設戶籍並居住，賣房人或其配偶須在房地所在地辦理戶籍登記並實際居住，且房屋不可用於出租、營業或執行業務。

第二項條件，非自願離職需符合《就業保險法》第11條第3項規定，像是公司倒閉、關廠或縮編；或因職業災害符合《職業災害勞工保護法》第24條規定而終止勞動契約。

國稅局提醒，若因調職或非自願離職出售房地產，應先確認是否完全符合財政部公告條件，正確適用稅率繳稅，避免因不符規定而遭補稅甚至受罰。