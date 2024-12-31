別只記得跨年…沒繳「1費用」 過了今天最高恐噴3000元

汽、機車駕駛人注意了！還沒繳交「燃料費」的民眾要把握今天（31日）最後期限，否則最高恐噴3000元罰款，荷包大失血。

「燃料費」於每年7月開徵，分為自用及營業用兩種。自用汽車及機車，每年7月1日起至7月31日止，徵收當年1月1日至12月31日之費額；營業汽車則分春、夏、秋、冬四季，分別於每年的3月、6月、9月、12月開徵，繳費期限至當年12月31日止。

今天跨年夜為113年燃料費最後補繳日期，民眾若逾期未繳，依公路法第75條規定，汽、機車所有人欠繳金額累計達新台幣900元以上者，處300元以上3000元以下罰鍰，不繳罰鍰者，將移送強制執行，所以請不要跟自己荷包過不去，趕快繳清欠費。

圖／交通部公路局

燃料費該如何繳納？交通部公路提供「網路繳納、臨櫃繳納、電話語音轉帳、銀行公會e-Bill全國繳費網、委託轉帳繳納」5種方式，可上官網查詢。另提醒，如果使用信用卡繳納，會依各發卡銀規定收取手續費。

繳費單不見了或沒收到該怎麼辦？有3種方式可以補救：

1.可憑車牌號碼或行車執照至各監理單位窗口申請補發 。

2.利用傳真、通信或E-Mail至各監理單位補發。

3.至統一、全家、萊爾富、來來OK等超商之多媒體機台補單繳納。