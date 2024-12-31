快訊

以為是Logo！新人看到實體1物驚「真的是儲存按鈕」 資深同事見狀都哭了

M1A2開箱／燃氣渦輪引擎、光膛砲 存活率增不當鐵棺材

喊卡！65歲排富免健保費急煞車 國民黨暫緩推動原因曝光

別只記得跨年…沒繳「1費用」 過了今天最高恐噴3000元

聯合新聞網／ 綜合報導
今天是113年燃料費最後繳納期限，逾期未繳，還得多付罰鍰傷荷包。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
今天是113年燃料費最後繳納期限，逾期未繳，還得多付罰鍰傷荷包。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

汽、機車駕駛人注意了！還沒繳交「燃料費」的民眾要把握今天（31日）最後期限，否則最高恐噴3000元罰款，荷包大失血。

「燃料費」於每年7月開徵，分為自用及營業用兩種。自用汽車及機車，每年7月1日起至7月31日止，徵收當年1月1日至12月31日之費額；營業汽車則分春、夏、秋、冬四季，分別於每年的3月、6月、9月、12月開徵，繳費期限至當年12月31日止。

今天跨年夜為113年燃料費最後補繳日期，民眾若逾期未繳，依公路法第75條規定，汽、機車所有人欠繳金額累計達新台幣900元以上者，處300元以上3000元以下罰鍰，不繳罰鍰者，將移送強制執行，所以請不要跟自己荷包過不去，趕快繳清欠費。

圖／交通部公路局
圖／交通部公路局

燃料費該如何繳納？交通部公路提供「網路繳納、臨櫃繳納、電話語音轉帳、銀行公會e-Bill全國繳費網、委託轉帳繳納」5種方式，可上官網查詢。另提醒，如果使用信用卡繳納，會依各發卡銀規定收取手續費。

繳費單不見了或沒收到該怎麼辦？有3種方式可以補救：

1.可憑車牌號碼或行車執照至各監理單位窗口申請補發 。

2.利用傳真、通信或E-Mail至各監理單位補發。

3.至統一、全家、萊爾富、來來OK等超商之多媒體機台補單繳納。

燃料稅 燃料費 罰款

相關新聞

別只記得跨年…沒繳「1費用」 過了今天最高恐噴3000元

汽、機車駕駛人注意了！還沒繳交「燃料費」的民眾要把握今天（31日）最後期限，否則最高恐噴3000元罰款，荷包大失血。

離職賣房竟要補稅40萬！國稅局釋疑少做這件事

小美（化名）在2023年1月購入A房地，2024年3月因為工作因素決定出售，申報課稅所得160萬元，依照「非自願離職」適...

31日拚三讀…當沖降稅中斷 恐有三衝擊

當沖降稅延長案一再遭擱置，今（31）日將再次闖關立法院三讀。財政部長莊翠雲昨日表示，非常希望今日能順利三讀，否則恐將會面...

房地合一稅申報 別犯五錯誤

財政部高雄國稅局表示，許多人出售2016年後取得的房屋或土地時，在申報房地合一稅並計算交易所得時，常發生五種錯誤樣態，最...

政府今年債務還本1,358億

財政部國庫署昨（30）日表示，為減緩政府債務累積，已於12月25日增加債務還本200億元，全年還本金額達1,358億元，...

五種進項稅額 不可扣抵

財政部表示，營業稅法規定，有五種進項稅額不可扣抵銷項稅額，包含未依規定取得並保存憑證、非供本業及附屬業務使用貨物或勞務、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。