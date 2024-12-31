五種進項稅額 不可扣抵
財政部表示，營業稅法規定，有五種進項稅額不可扣抵銷項稅額，包含未依規定取得並保存憑證、非供本業及附屬業務使用貨物或勞務、交際應酬用貨物或勞務、酬勞員工個人的貨物或勞務、自用乘人小汽車。
近來有業者詢問，因辦理客戶委託案或業務推廣活動，需要邀請外部專家學者參與，並由公司負擔交通費，如高鐵車資，是否可申報抵扣車票內含的進項稅額。
國稅局回應，若業者支付外部專家學者參與業務推廣活動的交通費用，由於邀請專家學者有提供勞務報酬，這筆交通費視為「酬勞員工個人之貨物或勞務」，因此不能申報扣抵銷項稅額。
若是營業人因公務需要派遣員工搭乘大眾運輸工具出差，依營業稅法規定，員工出差購買火車（高鐵）票、客運票、船票及飛機票等，應取得運輸事業開立的收據或票根影本，就可申報扣抵銷項稅額。
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