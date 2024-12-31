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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

五年內連續繼承 有條件免稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部北區國稅局表示，當發生連續繼承，被繼承人死亡前五年內繼承的財產已繳過遺產稅，依規定，即便繼承的財產狀態發生變更，只要變更後的價值仍維持在原核課遺產稅的範圍內，這筆財產仍可不計入遺產總額課稅。

北區國稅局表示，這項法規用意是避免重複課稅，保障繼承人合法權益。

國稅局舉例，老張2021年1月8日過世，繼承人小張在完成遺產稅申報並繳清稅款後，繼承一筆公告土地現值1,500萬元土地，後來小張在2023年7月1日將該土地出售，售價為2,000萬元，並將這筆金額全數存入定期存款，但小張不幸在2024年5月12日過世。

國稅局表示，雖小張定期存款總額為2,000萬元，但其中1,500萬元來源於原先繼承土地的遺產價值範圍，因此依規定可不計入遺產總額課稅，避免重複課稅；不過超出部分的500萬元，因屬繼承後新增價值，仍須計入遺產總額課稅。

國稅局 遺產稅

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