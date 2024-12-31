政府今年債務還本1,358億

財政部國庫署昨（30）日表示，為減緩政府債務累積，已於12月25日增加債務還本200億元，全年還本金額達1,358億元，中央政府長債比率降低，目前實際數為25.77％，為2010年有相關統計以來的新低。

國庫署副署長馬小惠表示，截至今年11月底止，中央政府總預算歲入執行結果，累計實收數為2兆9,577億元，預算達成率108.5％，今年度中央政府總預算可望由歲入歲出差短轉為賸餘。

國庫署指出，今年度中央政府總預算歲入執行優於預期，原編列債務舉借數1,571億元未舉借，且編列債務還本數1,150億元及補足預算數未達稅課收入5％差額8億元，已於6月全數償還，粗估今年稅收實徵數，在中央部分預計將高於預算數3,500億至3,700億元。

國庫署表示，今年12月增加債務還本200億元後，截至今年底中央政府一年以上公共債務未償餘額實際數為5兆8,580億元，占前三年度名目GDP平均數25.77％。

被問到財劃法三讀通過後，中央新增釋出3,753億元給地方政府，未來債務還本是否會更困難？馬小惠解釋，中央政府每年均要以稅課收入5%~6％編列及執行債務還本，依目前預算書，明年編列還本1,415億元。