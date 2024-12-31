房地合一稅申報 別犯五錯誤

財政部高雄國稅局表示，許多人出售2016年後取得的房屋或土地時，在申報房地合一稅並計算交易所得時，常發生五種錯誤樣態，最終除須補稅甚至挨罰，提醒申報前先留意相關規定，以維護自身權益。

國稅局表示，從2016年元旦起，個人出售房屋土地需依「房地合一稅」規定申報，其交易所得額計算方式，是先將交易時成交價格減除原始取得成本，並扣除取得、改良及移轉過程中所支付的必要費用後，剩下餘額才是所得額。

國稅局提出五種常見申報錯誤樣態，第一，忽略折扣或退款，民眾以買賣契約的總價款申報原始取得成本，但未扣除與賣方協商的折扣或退款金額，導致成本金額高估，進而影響交易所得計算。

申報房地合一稅常見五種錯誤

第二，未按比例分攤稅費，若購入的是持分或多筆不動產，部分民眾在申報時，未依出售比例分攤稅費，而是直接使用收據上的總金額申報，造成計算錯誤。

第三，缺乏有效證明文件，像是申報代書費、公證費及仲介費時，無法提供合規文件，如統一發票、免用統一發票收據，或未載明收款人資訊、金額、日期及收費細項收據；裝潢或修繕費用無法提供完整施工明細或發票，導致該部分費用無法被認定。

第四，誤列不得減除項目，部分民眾誤將房屋稅、地價稅，以及取得所有權後支付的借款利息等，列為可扣除的必要費用，但這些費用並不符合房地合一稅規定，申報時須特別注意。

第五，錯用其他交易費用，民眾申報費用時，誤將其他交易的代書費或仲介費列入本次申報，導致資料不符而遭補稅。

國稅局表示，申報房地合一稅時，可列報的必要費用包括契稅、印花稅、代書費、規費、公證費、仲介費，以及房屋土地所有權移轉登記前向金融機構借款的利息等，還有為提升房屋價值或效能的增置、改良或修繕費，且非屬兩年內可耗竭項目，也可列入必要費用中，但要記得檢附「個人房屋土地交易成本費用明細表」及相關證明文件，以供查核。

國稅局呼籲，民眾在計算房地合一稅時，應以實際支付金額申報可減除成本，並妥善保留相關證明文件，包括契稅、印花稅、代書費及裝潢費用的收據或統一發票等，確保數據真實、完整，申報前也應仔細檢視是否將不符規定費用列入，避免因資料錯誤導致補稅甚至受罰。