房屋稅新制上路 彰化13.8萬戶適用全國單一自住稅率1%
房屋稅條例修正條文今年7月1日實施，2025年5月1日開徵，彰化縣地方稅務局表示，彰化縣2025年期房屋稅全國單一自住房屋現值一定金額為148萬7900元，全縣約有13.8萬戶可適用全國單一自住稅率1%。
地方稅務局表示，依房屋稅條例修正條文規定，本人、配偶及未成年子女在全國僅持有一戶房屋，供自住且房屋現值一定金額以下者，稅率由1.2%降為1%。符合全國單一自住房屋，無出租或營業情形，以及供本人、配偶或直系親屬實際居住，並該屋辦竣戶籍登記，才可按1%稅率課徵房屋稅。
彰化縣2025年期房屋稅全國單一自住房屋現值一定金額為148萬7900元，已在今年12月12日公告，全縣約有13.8萬戶可適用全國單一自住稅率1%。
地方稅務局指出，如在2025年3月24日前，仍未辦竣戶籍登記者，將自2025年期起改按非自住用稅率2.6%至4.8%課徵房屋稅，稅額會較自住用稅率課徵的房屋至少相差1倍以上。
稅務局提醒民眾，戶籍遷移涉及農保資格、身心障礙者的使用牌照稅減免、地價稅自用住宅用地適用及土地增值稅自住用地重購退稅等權益，請於遷移戶籍時一併列入考量，以維護自身權益。民眾如有疑問，請撥打稅務局免費服務電話0800-476969洽詢。
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