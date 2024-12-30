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CFC 低稅負區名單更新 勤業眾信籲台商境外投資三重點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
企業及個人應每年檢視持有的境外企業是否屬於CFC範疇。圖／聯合報系資料照片
企業及個人應每年檢視持有的境外企業是否屬於CFC範疇。圖／聯合報系資料照片

財政部27日更新「受控外國企業」（Controlled Foreign Corporation, CFC）低稅負區參考名單，台灣營利事業及個人如直接或間接持有低稅負區關係企業50%以上股份或具有重大影響力者，應依CFC規定認列投資收益或計算營利所得課稅；勤業眾信歸結出三大重點，呼籲納稅人謹慎遵守相關規範。

勤業眾信國內稅務服務負責人資深會計師張瑞峰表示，本次更新重點三大重點包括，第一，低稅負國家（地區）名單調整，依CFC辦法第4條第1項第1款，將法定稅率未逾14%的國家（地區）列入低稅負區，包括安吉拉（Anguilla）等31個國家，新納入阿拉伯聯合大公國。

第二，境外來源所得免稅國家名單調整，列示貝里斯（Belize）等48個僅課徵境內所得的國家（地區），刪除查德共和國、尼日共和國及阿拉伯聯合大公國；第三，個案適用特定稅制依實際情況判斷，對於特定區域或類型企業享有特定稅率或稅制者，仍需依個案事實判斷是否屬CFC。

張瑞峰指出，CFC制度從2023年度起施行，財政部依據各國稅負動態調整低稅負區參考名單，提醒企業及個人每年檢視其持有的境外企業是否屬於CFC範疇，台灣常用的境外公司如新加坡、香港及馬來西亞等，仍列低稅負區，應特別留意依所得稅法第71條規定辦理結算申報。

同時，張瑞峰強調，該名單僅供參考，企業及個人應避免誤以為未列名單內即非CFC，並不得利用特殊稅制規避CFC制度適用，以免產生稅務風險。

張瑞峰說，此次公告的名單修訂，再次強調政府打擊境外避稅的決心，並呼籲納稅義務人謹慎遵守相關規範。

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