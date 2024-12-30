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身心障礙輔具 可列醫藥費

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

台灣將邁入超高齡化社會，居家長期照護等相關費用也成為民眾常見支出。財政部高雄國稅局表示，身心障礙者因醫療所需而購買相關輔具，屬於醫藥費性質，可在申報綜所稅時列舉扣除。

高雄國稅局曾收到一件納保案例，陳先生（化名）母親因身心失能無力自理生活，2023年在醫院接受長期照護所支付的看護費用及伙食費，以及租用呼吸輔助器等醫療費用相關輔具在今年報稅時遭剔除。

納保官介入協助後，發現在醫院接受長照服務的相關看護費用及伙食費，非屬醫療費用性質，確實不得認列，但醫師醫療診斷證明上，列出陳母住院期間須仰賴呼吸器支持，而該款呼吸器是身心障礙權益保障法中所規定的醫療輔具。

據財部2016年函釋，屬身心障礙者因醫療所需而購買相關輔具，該輔具支出核屬醫藥費性質，應可核實列報扣除。稅局確認該呼吸器是陳先生向廠商租用，而非醫院提供，且陳先生未申請輔具補助款，經聯繫租賃商提供發票後，稅局同意追認。

輔具

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