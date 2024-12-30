新聞中的法律／迎加密貨幣熱潮 兩點提醒

最近加密貨幣（虛擬資產）相關話題很多，包括美國總統當選人川普公開支持國家儲備比特幣（Bitcoin），讓比特幣價格屢破新高，民眾瘋搶投資，各國政府及央行也不得不正視此影響，加上RWA（Real World Asset，現實資產代幣化）在各國的應用，讓傳統金融機構都躍躍欲試，更鋪陳了Web3金融與實體世界連結的可能性。

然而在這些熱點消息背後，大眾要注意的是，除了加密貨幣本身性質尚不明確而可能產生的爭議外，藉由加密貨幣從事犯罪及投資詐騙事件更層出不窮，且數量與金額皆持續增加，以我國為例，僅2023年因此所生財損金額即有新台幣50多億元，今年金額更為增加。

對於想從事加密貨幣產業服務或投資加密貨幣的大眾，有兩點提醒。

首先，我國對於加密貨幣的相關監管法規已有調整，包括《洗錢防制法》第6條修訂，及對於「提供虛擬資產服務之事業或人員」（即VASP , Virtual Asset Service Provider）規範的「洗錢防制登記辦法」（VASP登記辦法）、「防制洗錢及打擊資恐辦法」（VASP洗錢辦法），皆在11月底施行上路。

這些法令延續了金管會的「VASP指導原則」，要求VASP在提供服務前，就要完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，等於明採「登記制」以納管，且境外公司也受一樣限制。

重點是新增訂規範對於違反者，除過往的行政責任外，亦將有刑事責任，最重可處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金，法人亦同受罰金處罰。

這對於想要進入VASP領域的新創業者，會增加相當程度的合規及管理成本（今年早先已有幾家交易所因合規議題被裁罰），雖然業界對此尚有諸多討論聲浪，包括VASP範圍認定、前述RWA的範疇等，但可以預見的是，包括目前尚在研擬的管理專法，政府方向上對於監管的措施及框架、力道會愈來愈明確，這都是相關從業人員必須注意的。

其次，對於廣大民眾投資人，應注意加密貨幣的投資和傳統金融商品不同，不論是加密貨幣類型或交易所皆需審慎選擇，確認為上述合法合規的交易平台及主流幣種（像是比特幣）為妥，畢竟此類所涉詐騙犯罪事件，若想追回金錢，相較於傳統犯罪會更為不易，此類風險絕對不可輕忽。

區塊鏈及虛擬資產（加密貨幣）的議題給予我們更多的想像及選擇，但同樣會衍生出不同的風險及問題，在操作之前仍應審慎評估，才是不變之理。（本文由眾勤法律事務所主持律師陳全正口述，記者葉卉軒採訪整理）