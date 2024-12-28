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當沖降稅…財政部：盼31日通過 避免空窗
當沖降稅措施將在今年年底到期，但立法院會廿七日並未完成審查，最快要等到卅一日才能完成三讀，因為三讀後還須總統公布才會生效，外界擔憂可能出現空窗期；財政部對此表示，希望立法院在十二月卅一日審查完成、三讀通過，如果能在卅一日三讀，財政部會努力縮短行政程序，避免空窗期。
財政部指出，當沖降稅若來不及在卅一日三讀，後續因應措施相當複雜，除將涉及券商相關程式調整及徵退程序，也恐因不確定可否通過影響市場成交量，希望立法院儘速審議通過此案。
當沖稅率減半由千分之三降至千分之一點五，二○一七年以來兩度延長，將在今年十二月卅一日屆期，立法院朝野黨團廿四日協商達成共識，原定廿七日處理「證券交易稅條例」等四案。
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