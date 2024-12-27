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財部明年10大措施 營業稅起徵點、綜所稅免稅額調升

中央社／ 台北27日電

民國114年將至，財政部今天公布新年措施，包含調高營業稅起徵點、114年發生繼承或贈與案件適用的課稅級距金額，以及5月綜所稅報稅季適用的基本生活費、免稅額、扣除額等。不過，將在今年底屆期的當沖降稅能否續行，目前尚待立法院三讀通過。

財政部今天表示，114年1月1日起將實施或延續10項措施，減輕民眾負擔，並提供更便利稅務服務，打造友善賦稅環境。

首先，113年度每人基本生活所需費用由新台幣20.2萬元，調高至21萬元，預估適用戶數約208萬戶。

第2，調高113年度綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額、課稅級距、計算退職所得定額免稅金額、基本所得額免稅額及保險死亡給付免稅額。

第3，修正幼兒學前及房租租金支出特別扣除額規定，幼兒學前特別扣除額適用年齡擴大至6歲以下子女，第1名子女扣除15萬元，第2名及以上子女每人扣除22.5萬元，並取消排富規定；房屋租金支出由列舉扣除，改列特別扣除項目，每一申報戶扣除上限調高至18萬元，原則限納稅義務人與配偶及受扶養直系親屬在中華民國境內無自有房屋，並訂定排富規定。

第4，財政部將優化綜所稅網路（含手機）申報服務，以稅額估算表為基礎，規劃開發全新申報流程，登入報稅系統立即顯示繳退稅金額，提供納稅義務人快速掌握報稅資料，確認內容正確無誤，即可直接進行繳退稅及申報上傳。

財政部指出，上述4項措施將於114年5月申報綜所稅時適用。

第5，「銷售貨物」業別，營業稅起徵點由每月銷售額由8萬元，調整為10萬元；「銷售勞務」業別起徵點每月銷售額由4萬元，調整為5萬元，並於114年1月1日生效。財政部表示，預估受惠家數約12萬家營業人，增加減稅利益約10.68億元。

第6，購買身心障礙者復康巴士及載運輪椅使用者車輛，並完成新領牌照登記者，延長免徵貨物稅期間5年至118年12月31日。第7，調高114年遺產稅及贈與稅的課稅級距金額，114年發生繼承或贈與案件適用。

第8，現行當沖稅率減半優惠將在今年12月31日屆期，目前規劃於114年起延長實施至116年12月31日，此案尚待立法院三讀通過「證券交易稅條例」修正案。

第9，財政部將於關港貿單一窗口建置「個人跨境網購詐騙更正進口報單退稅」線上申辦服務，預計114年第1季完成建置。第10，於關港貿單一窗口建置TP103 「海關進口快遞貨物稅費繳納證明」，納稅義務人得比照報關業者或快遞業者，以憑證註冊登入單一窗口查詢與列印，預計114 年1月上線。

免稅額 財政部

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