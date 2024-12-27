當沖降稅恐現空窗期 財政部：盼31日完成三讀

當沖降稅措施將在今年年底到期，但立法院會27日並未完成審查，最快要等到31日才能完成三讀，因為三讀後還須總統公布才會生效，外界擔憂可能出現空窗期；財政部對此表示，希望立法院在12月31日審查完成、三讀通過，如果能在31日三讀，財政部會努力縮短行政程序，避免空窗期。

財政部指出，當沖降稅若來不及在31日三讀，後續因應措施相當複雜，除將涉及券商相關程式調整及徵退程序，也恐因不確定可否通過影響市場成交量，希望立法院儘速審議通過此案。

當沖稅率減半由千分之3降至千分之1.5，2017年實施以來歷經兩度延長，優惠將在今年12月31日屆期，立法院朝野黨團24日協商達成共識，要在27日處理「證券交易稅條例」等4案，並完成三讀。

不過因為排在第一案的「公益揭弊者保護法」修正草案表決及發言程序耗時過久，導致議程遭延宕，最快要在31日才能繼續審查並完成三讀。