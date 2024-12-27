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2024年進入倒數！2025年每個人都要懂的「十大稅務新規」來了

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
掌握最新課稅新規，才能守住荷包。圖/聯合報系資料照片
掌握最新課稅新規，才能守住荷包。圖/聯合報系資料照片

2025年即將到來，財政部提醒，從明年元旦起將實施包括調高每人基本生活費、綜所稅免稅額和特別扣除額修正，並調高小規模營業人營業稅起徵點，以及延續現股當沖交易優惠稅率等10項利民新措施，幫民眾減輕負擔、以提供更便捷的稅務服務。

首先，在調整綜合所得稅與基本稅額相關項目，明年5月申報2024年度綜合所得稅時，每人基本生活費從20.2萬元調高至21萬元。

第二，一般納稅人免稅額從9.2萬元調高至9.7萬元，70歲以上長者免稅額由13.8萬元增至14.55萬元；標準扣除額，單身者從12.4萬元提高至13.1萬元，有配偶者從24.8萬元增至26.2萬元。

另外，還有薪資及身心障礙特別扣除額從20.7萬元上調至21.8萬元；基本所得額免稅額從670萬元調高至750萬元；保險死亡給付免稅額從3,330萬元提高至3,740萬元。

第三，特別扣除額修正部分，幼兒學前特別扣除額，適用年齡擴大至6歲以下，第一名子女扣除15萬元，第二名及以上子女每人扣除22.5萬元，取消排富規定；房屋租金支出特別扣除，改列特別扣除項目，每戶扣除上限提升至18萬元，但須符合無自有房屋及排富條件。

第四，調高小規模營業人營業稅起徵點，銷售貨物業別的起徵點月銷售額由8萬元提高至10萬元；銷售勞務業別的起徵點月銷售額由4萬元增至5萬元。

第五，延續現股當沖交易優惠稅率，現股當日沖銷交易證券交易稅率千分之1.5優惠延長至2027年12月31日，需待立法院通過《證券交易稅條例》修正案。

第六，復康巴士與載運輪椅車輛免徵貨物稅延長，購買身心障礙者復康巴士或載運輪椅使用者車輛並完成領牌登記者，免徵貨物稅優惠將延長五年至2029年12月31日。

第七，遺產與贈與稅課稅級距調整，遺產稅淨額5,621萬元以下適用10%，5,621萬至1億1,242萬元適用15%，超過1億1,242萬元適用20%；贈與稅：淨額2,811萬元以下適用10%，2,811萬至5,621萬元適用15%，超過5,621萬元適用20%。

第八，優化綜所稅線上申報系統，申報流程簡化，登入後立即顯示繳退稅金額，確認後可直接完成繳退稅及上傳申報資料；第九，新增網購詐騙退稅服務，於單一窗口設置「個人跨境網購詐騙更正進口報單退稅」線上申辦功能；第十，開放快遞稅費證明查詢與列印，納稅人可登入系統查詢或列印快遞貨物稅費繳納證明，便利化操作流程。

免稅額 貨物稅

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