2025年稅務新規將上路 從扣繳到囤房稅一文掌握

2025年進入倒數，多項稅務新規也即將上路，KPMG安侯建業提醒，要注意包括基本稅額條例（AMT）可能調高至15%、已確定施行的扣繳義務新規、綜合所得稅扣除額調整、電子發票相關規定，及首次開徵的囤房稅2.0。

首先，所得稅法扣繳新制從2025年1月1日施行，扣繳義務人將由「支付所得的單位」擔任，包括公司、合作社及合夥組織等，非居住者稅款的申報與繳納期限，比照居住者延長5日，若遇連假則順延；KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務部副總施淑惠提醒，扣繳義務單位應特別注意判別所得類別，以確保申報正確無誤。

第二，申報2024年度綜合所得稅時，每人基本生活費提高至21萬元，個人最低稅負免稅額調高至750萬元，KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務部營運長陳彩凰指出，幼兒學前扣除額適用至6歲，首名子女扣除額15萬元，第二名及以上子女增至22.5萬元；房屋租金支出扣除額調升至18萬元，並調整為特別扣除額。

第三，營業稅與電子發票規範更細緻，2025年小規模營業人的營業稅起徵點提高，貨物銷售為10萬元、勞務銷售為5萬元，且所有使用電子發票的營業人須按規定時限上傳發票資訊，未按規定操作將面臨罰款；針對營運系統調整所需時間，財政部特別設立6個月輔導期，針對部分電子發票違規行為暫不罰款。

第四，囤房稅2.0差別稅率上路，新制房屋稅差別稅率自2024年7月實施，2025年5月收到稅單時正式適用；自住房屋需完成戶籍登記才能享有1%-1.2%優惠稅率，登記截止日為2025年3月24日。

另外，KPMG亦提醒，各國紛紛推進全球最低稅負制（GMT），對跨國企業影響深遠，我國內部，AMT徵收率可能調高至15%，並計畫逐步導入GMT。此外，投資抵減政策延續至2029年底，涵蓋智慧機械、人工智慧產品等領域，但新規可能削弱租稅優惠的實質效益。

隨著新稅制的到來，企業與個人需密切關注法規動向，並提早規劃策略，以降低潛在風險。KPMG提醒，透過適當的稅務籌劃與靈活調整，可更好地迎接小龍年的稅務挑戰。