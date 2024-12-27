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她賣房移民仍收到地價稅單 稅務局找到原因了

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
賣房要注意房屋所有權移轉日期。記者謝梅芬／攝影
賣房要注意房屋所有權移轉日期。記者謝梅芬／攝影

李小姐因工作輪調到海外，決議將台南老家出售清空，舉家搬往澳洲，在台灣沒有任何不動產，卻仍收到地價稅稅單，讓她直呼「不懂耶」，趁回台期間直奔稅務局問清楚。台南稅務局經查詢後，發現癥結點原來是在納稅義務基準日。

台南稅務局解釋，依據《土地稅法施行細則》第20條規定，地價稅每年徵收一次，並以8月31日為納稅義務基準日，當日土地登記簿上記載的所有權人或典權人，即為該年度地價稅的納稅義務人。

換句話說，即使實際持有土地的時間不到一年，只要在基準日當天是土地登記簿上的所有權人，仍須負責支付當年度的地價稅。

稅務局指出，李小姐今年8月20日將將土地出售給買方林先生，雙方完成買賣契約並提交相關文件申請移轉登記，因地政事務所於9月10日才完成所有權移轉登記，基於地價稅基準日的規定，李小姐仍是8月31日登記的所有權人，因此當年度地價稅仍須由李小姐繳納。

稅務局提醒，若土地符合自用住宅用地的資格，應儘早申請適用千分之2的自用住宅稅率，與一般用地稅率（10‰至55‰）相比，稅負最高可相差4倍，申請期限為地價稅開徵前的40日，也就是每年的9月22日前，逾期申請，將從次年度起才適用。

地價稅 自用住宅

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