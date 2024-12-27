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房屋稅差別稅率2.0明年開徵！嘉縣市自住優惠稅率近萬戶 落差原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市人口住居房屋集中，新建比例房價高，屬都會型態，圖為新開發完售的湖子內區段徵收新社區。圖／嘉市府提供
嘉義市人口住居房屋集中，新建比例房價高，屬都會型態，圖為新開發完售的湖子內區段徵收新社區。圖／嘉市府提供

房屋稅差別稅率2.0今年7月實施，明年5月1日開徵房屋稅採新制計算，符合全國單一自住房屋其房屋現值在一定金額以下者，稅率由1.2%降為1%，對全國僅持有1戶房屋民眾減少約16.67%房屋稅。嘉縣市共同生活圈，嘉縣適用自住優惠稅率1%戶數，比嘉義市多8千戶。

嘉義縣財政稅務局說，嘉縣明年期房屋稅全國單一自住房屋現值一定金額，經計算以35萬4千元為基準，截至11月止，明年期全縣約有4萬3000戶可適用全國單一自住優惠稅率1%。

嘉義市財稅局說，明年房屋稅全國單一自住房屋現值一定金額，依房屋現值由高至低排序，取0.3%排序位，為182萬3100元，截至目前為止統計，明年期全市約有3萬5000戶可適用全國單一自住優惠稅率1%。

嘉縣市共同生活圈，嘉縣人口49萬多人，是全國老化比例最高縣市，人口房屋分散在18鄉鎮市，新建屋比例少，仍屬農村型態，反觀嘉義市，人口26萬多人，住居房屋集中，新建比例房價高，屬都會型態，適用自住優惠稅率1%只比嘉義縣少8千戶。

全國單一自住房屋，是指房屋所有人或以土地設定地上權的房屋使用權人本人、配偶及未成年子女，在全國僅持有1戶房屋，無出租或供營業使用情形，供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，並於該屋登記戶籍，且房屋現值在一定金額以下者，房屋稅率為1%。

財稅局提醒民眾，自住房屋須有本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記，才享有自住優惠稅率，如果尚未登記戶籍，最晚需在明年3月24日前完成。未辦竣戶籍登記自住房屋，自明年期改按非自住稅率2.6%-4.8%課徵房屋稅，與自住適用稅率最大相差4倍之多。

嘉義 戶籍 房屋

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