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房產過戶憑證 牽動印花稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

不動產移轉方式百百種，可能會影響印花稅課徵與否。台中市稅務局表示，關鍵在於契約成立是否雙方意思一致，若一致，出示的憑據視為契約性質，必須繳印花稅。

舉例來說，若法院作成調解筆錄，或鄉、鎮、市、區公所調解委員會製作的調解書，這些文件均基於當事人雙方達成協議後書立，具有契約性質，在移轉不動產時，應依規定按契據金額的千分之1繳納印花稅。

反之，若是持法院判決書或判決確定證明書辦理不動產移轉登記，由於這項憑據，並非雙方當事人意思一致而書立，屬於法院依法裁定的法律文書，不具契約性質，因此就不須繳納印花稅。提醒民眾在辦理不動產移轉登記時，應留意憑據性質及是否涉及印花稅。

稅務局指出，依據《印花稅法》規定，設定典權以及買賣、交換、贈與或分割不動產所立，向主管機關申請物權登記契據，屬印花稅課徵範圍。

印花稅

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