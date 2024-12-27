預售屋交易 實收金額申報

財政部北區國稅局提醒，預售屋交易在申報房地合一所得稅時，成交價額應以實際收到金額為準，而非依據買賣契約書上的總價申報，以免因短報所得額挨罰。

雖《平均地權條例》規定在2023年7月後買入的預售屋，除了特殊情況以外不得轉讓，但在此之前購入的預售屋仍可轉讓，民眾要留意課稅相關規定。

北區國稅局表示，為抑制不動產市場炒作，財政部自2021年7月起施行房地合一稅2.0，將2016年後取得的預售屋及其土地交易納入課稅範圍，並將推計費用率由5%下調至3%，最高可減除費用為30萬元。

國稅局提醒，民眾交易預售屋，在申報房地合一稅時須注意成交價額、取得成本及可減除費用等。國稅局呼籲，將預售屋買賣契約的權利義務讓售他人，在報繳預售屋交易的房地合一稅時，應特別注意「成交價額」申報金額，應以實際收取受讓人給付價額為準，而非按預售屋買賣契約書總價申報。