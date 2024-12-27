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境外扣抵稅額 計算有眉角

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

財政部台北國稅局提醒，營利事業若有境外收入，計算扣抵稅額時需以扣除相關成本費用後的所得額為基準，而非直接以全額收入計算，若未依規定，可能導致補稅及其他稅務問題。

依《所得稅法》規定，總機構設於我國的營利事業，應就境內、外全部所得合併課徵營所稅，但若該營利事業在境外已依當地法規繳納所得稅，可在國內應納稅額中申請扣抵，避免重複課稅問題。

值得注意的是，計算境外扣抵稅額的限額時，需以國外收入減除相關成本費用後的所得額為基準，而非直接以國外收入總額計算。

舉例來說，甲公司辦理2022年結算申報時，申報課稅所得額1,000萬元，應納稅額200萬元，但是甲公司計算境外扣抵稅額時，直接以來自菲律賓的管理服務收入100萬元作為計算基準，認為在菲律賓繳納所得稅20萬元，都可全額在台灣扣減，因而申報自繳稅額180萬元。

但是國稅局發現，甲公司計算境外扣抵稅額時，該筆管理服務收入100萬元並未扣除該收入的相關成本費用60萬元。

經調整後，甲公司應以實際境外所得額40萬元（100萬元減60萬元）計算扣抵稅額，也就是把40萬乘上20％，可扣抵限額不能超過8萬元，由於甲公司申報的境外扣抵稅額為20萬元，超過限額12萬元須補繳。

國稅局提醒，營利事業應在計算境外收入的可扣抵稅額時，謹記扣除相關成本費用後再計算，以符合稅法規定。若有不確定之處，可主動向國稅局查詢或諮詢專業會計師，以確保申報資料完整性，避免補稅及相關罰則。

國稅局 所得稅 菲律賓

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