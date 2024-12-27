勞務出資換股 留意課稅時點

新創公司興起，部分投資人以勞務換取新創公司股份作為對價，財政部日前公布最新解釋令，調整個人以勞務出資取得閉鎖性公司股份的「課稅時點」，個人取得股份當天就須認列所得，並依法課稅。

資誠稅務法律服務會計師林巨峯表示，這項新規不僅讓所得認列時點提前，還對企業申報及扣繳提出新挑戰，投資人需特別注意，可能影響個人稅務規劃與現金流安排；企業也應調整內部流程，確保符合法規要求。

林巨峯表示，針對這類「出力」、以勞務出資入股的樣態，財政部早在2015年就曾發布解釋令，當時規定，個人以勞務作價投資閉鎖性公司時，會依股權是否限制轉讓區分課稅方式。

若股權限制在一定期間不得轉讓，就是等到限制期滿、股權可處分時，按當天股價計算所得，列為其他所得課稅；無轉讓限制的股權則在取得股權當日，以抵充的出資金額計算所得，列為其他所得課稅。

林巨峯表示，財政部此次新解釋令，取消這種區分，統一規定所得實現時點為「取得股份當天」，並以抵充出資金額計算應稅所得，課稅方式與個人用財產作價投資公司一致。

財政部官員解釋，以勞務作價取得股份時，就代表「所得已實現」，因此應以抵充出資金額依規定計算所得課稅，且不管是加入團隊時以勞務換取股份，或每年以勞務換取股份，都應列入所得，未來要退出公司時的股份轉讓則是要視為財產交易所得，個人股東必須就交易所得繳納個人綜合所得稅。

財政部舉例，某新創公司為延攬甲君進入創業團隊，與甲君協議並依法在公司章程、勞動契約內載明，甲君以其勞務出資300萬元，甲君在2024年12月24日取得股份，將列入甲君2024年薪資所得300萬元，公司必須依所得稅法規定，依勞務抵充的出資金額300萬元來辦理扣繳及憑單申報。

至於在新版解釋令發布前的舊案，林巨峯表示，仍依2015年舊函釋課稅，且因所得屬性為其他所得而免扣繳，但公司仍須依規定列單申報；新制實施後，公司需依所得稅法，在個人取得股份時，按其勞務性質認定為執行業務所得或薪資所得，並辦理扣繳及申報作業。