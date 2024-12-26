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歐盟經濟動能偏弱 財政部：今年出口翻紅無望

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

據統計，今年因歐盟經濟動能偏弱，加上基期墊高，1至11月累計出口308.8億美元，年減8.2％，五大貨品同步走低，全年恐不易扭轉頹勢。財政部26日分析，主要是受到新興應用挹注、資通與視聽產品比重明顯上升，以及自行車產業調整庫存影響。

財政部表示，歐盟是區域整合的國際組織，境內商品、服務、資本及人員可自由流動，對外採取共同一致的貿易政策。目前歐盟共有27個會員國，2021年以來我對歐盟出口皆逾300億美元。

2023年受惠於人工智慧（AI）等科技浪潮興起，帶動資通與視聽產品外銷大幅成長，抵銷運輸工具、基本金屬及其製品等衰退，出口值續增5.5％至368.2億美元，連3年締造新高紀錄，占總出口比重提升至8.5％。

至於今年，則是因為歐盟經濟動能偏弱，加上基期墊高，1至11月累計出口308.8億美元，年減8.2％，五大貨品同步走低，全年恐不易扭轉頹勢。受此波新興應用挹注，以及自行車產業調整庫存影響，我對歐盟出口資通與視聽產品比重由20％明顯上升至28％，運輸工具下降5.4個百分點最劇。

從外銷歐盟前10大國家觀察，荷蘭、德國向居首2位，合計約占半數；連同義大利、比利時、法國、西班牙在內，今年1至11月我對前述6國出口均呈滑落，所幸對捷克出口增11.0億美元、增加1.9倍，對愛爾蘭、波蘭、匈牙利分別增2.3至5.4億美元，抵銷部分減幅。

對波蘭、愛爾蘭、西班、匈牙利等四國成長主要來自資通與視聽產品，除了受惠AI商機，波、匈、捷等中東歐國家也因具雄厚工業基礎、優質人才與技術潛力，且位居進入歐盟市場的重要樞紐，逐漸成為企業投資布局、供應鏈移轉的地區之一。

歐盟 波蘭 自行車

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