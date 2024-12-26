勞務換股課稅新規出爐！資誠會計師帶你一次搞懂

用勞務換股份當股東有新規！財政部24日發布最新解釋令，針對個人以勞務出資取得閉鎖性股份有限公司（簡稱閉鎖性公司）股份的「課稅時點」進行重大調整，個人取得股份當天就必須認列所得，並依法課稅，不僅影響投資人的稅務規劃，也對企業的申報流程有新要求。

勞務換股份該如何課稅？資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯表示，財政部2015年就曾解釋過，個人以勞務作價投資閉鎖性公司時，會依股權是否限制轉讓區分課稅方式，若限制一定期間不得轉讓的股權，需等到限制期滿、股權可處分時，按當天股價計算所得，列為其他所得課稅；無轉讓限制的股權，則在取得股權當日，以抵充的出資金額計算所得，列為其他所得課稅。

林巨峯進一步解釋，但此次財政部解釋令取消這種區分，統一規定所得實現的時點為「取得股份當天」，並以抵充的出資金額計算應稅所得，課稅方式與個人用財產作價投資公司一致。

在新版解釋令之前的舊案該如何處理？林巨峯表示，仍依2015年的函釋課稅，且因所得屬性為其他所得而免扣繳，但公司仍須依規定列單申報；新制實施後，公司需依所得稅法，在個人取得股份時，按其勞務性質認定為執行業務所得或薪資所得，並辦理扣繳及申報作業。

林巨峯進一步分析，新的課稅規範不僅讓所得認列時點提前，還對企業申報及扣繳提出新挑戰，投資人需特別注意，取得股份當天即需繳稅，這可能影響個人的稅務規劃與現金流安排；企業也應調整內部流程，確保符合法規要求，以免衍生稅務風險。

林巨峯提醒，這次解釋令的發布，讓閉鎖性公司勞務作價投資的課稅規範更加清晰，也展現財政部對此類投資方式稅務合規的重視，未來，實務運作中的細節將持續受到關注，建議相關人士提前做好準備。