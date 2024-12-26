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元旦新制 減稅、碳費聚焦

經濟日報／ 記者余弦妙江睿智邱琮皓／台北報導

行政院今（26）日院會將由綜合業務處陳報「2025年元旦起實施之重大政策及惠民措施」，包含減稅、最低工資調升、碳費試行申報等。

各部會統整明年元旦新制，其中，最低工資月薪自27,470元調升至28,590元，時薪自183元調升至190元，估257萬名勞工受惠；另軍公教也將調薪3%。

稅制方面，財政部已公布，113年度基本生活費調升8,000元至21萬元，將於2025年5月報稅適用，估208萬戶受惠。

另外因為物價漲幅達標，元旦起遺產稅、贈與稅級距金額調升，適用最低稅率10%金額，遺產稅調高至5,621萬元以下，贈與稅調升至2,811萬元以下，高資產族群可望省稅。

另包含所得稅扣繳新制、營業稅起徵點調升等也是自明年元旦起上路。

明年起勞保普通事故費率調升0.5個百分點，預計調升至11.5%，加計1%就業保險，合計費率為12.5%。

在產業關注議題方面，邁入排碳有價時代，碳費將於2025年試申報，2026年正式收費，每噸費率300元，適用優惠費率可降至每噸100元或50元。經濟部則調高用電大戶節電目標，由原本1%提高至1.5%，共271家公司受影響。

在市場面，金管會開放主動式ETF及被動式多資產ETF，提供投資人多元化金融商品，估三年內累計發行規模可上探2,000億元。

另外創新板全面刪除合格投資人制度，將有助提升創新板流動性及交易量，促進創新企業申請掛牌，將於1月6日起實施。

民生消費方面，明年起旅宿業不得主動提供一次性備品，不得在營業場所陳列梳子、牙刷、牙膏等衛生用品供消費者自由取用；外交部則有條件開放線上申換護照。

創新板 遺產稅

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