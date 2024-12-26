台美租稅協定 審慎推進

台灣近期赴美進行台美避免雙重課稅協定的相關實體會議，但美國耶誕假期來臨，美國國會跟著放假，台美租稅協定恐再延宕。財政部長莊翠雲昨（25）日表示，對洽簽仍保持樂觀態度、會審慎推進。

立法院財政委員會昨審查「使用牌照稅法」等案，莊翠雲列席備詢。國民黨立委林德福質詢時表示，美國總統當選人川普明年1月上任後，可能將推動高關稅、境內減稅等政策，如果這些新政成真，金融業該如何面對市場波動與負面影響。

莊翠雲表示，川普明年1月20日上任後，不管是關稅、美國國內稅或利率相關政策，都是他在選舉期間的言論，未來各項稅務政策何時會落實、實施強度又如何、對應相關國家為何，財政部都會密切觀察，行政院也會有相關專案小組會議，相關部會都會在裡面討論。

至於台美租稅協定，林德福質疑，從去年中就提到下半年將開始諮商，拖了一年，直到現在美國已要政黨輪替，依財政部判斷，美國哪個政黨的諮商難度較高？

莊翠雲解釋，對於台美洽簽避免雙重課稅協定，不管是共和黨或民主黨都支持，因此今年1月時兩法案都快速通過，但目前是因為包裹法案中，國會對其他法案的法條有意見；不過，台美雙方一直在持續進行技術性協商，今年已有進一步討論。

至於推動洽簽會有哪些變數？莊翠雲回應，不管是美國來台跨境投資或人民、企業也好，都期待這個協定，包括美台商會、台灣工總等都很期待，美國國會裡面兩黨，跨黨派議員也支持，她強調，這是對雙方有利的，不管是台灣供應鏈到美國或美國到台灣投資，都有助避免被雙重課稅。