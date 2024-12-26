因應新版財劃法中央將增加釋出3,753億元預算，民進黨立委昨（25）日喊出廢除印花稅、娛樂稅等地方稅，財政部長莊翠雲回應，是可以思考方向，允諾在三個月內提評估報告。

立法院財政委員會昨日審查「使用牌照稅法」等案，莊翠雲率所屬機關首長列席備詢。民進黨立委郭國文、民眾黨立委黃珊珊等質詢時都關心，新版財劃法三讀後，地方財源充足，財源籌措不再困難，討論已久的包括娛樂稅、印花稅等地方稅應該考慮廢除。

莊翠雲表示，地方政府先前確實反對廢除，因為這涉及地方財政自主權，但在新版財劃法修正過後，「整體地方稅制要不要做調整，是一個思考的方向」。

至於娛樂稅、印花稅廢除是否也是思考方向？她重申，「是可以思考的方向」；財委會昨也通過臨時提案，要求財政部重新研議廢除印花稅、娛樂稅，並在三個月內提出書面報告。

當沖降稅今年底將到期，朝野已有共識要延長三年至2027年底，立法院安排27日進行院會三讀，市場擔憂日程上將出現空窗。莊翠雲強調，證交稅由券商代徵，若來不及完成三讀，券商就要調整系統程式，對市場影響很大，希望立法院27日能順利通過，財政部也會以最快速度縮短後面行政程序。