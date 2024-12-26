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老屋加裝電梯 節稅有術

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

隨著老年化趨勢，許多老屋考慮加裝電梯，而電梯合約書結合動產買賣與承攬工程性質，是否應繳印花稅？財稅局建議，將電梯買賣與安裝工程分別訂立合約書，能合法節省印花稅負擔。

財稅局解釋，契約當事人如將電梯購買及安裝工程寫在同一契約書中概括承攬，則該合約應以承攬契據總金額千分之1繳納印花稅。

另一情況，契約當事人將電梯買賣契約及安裝工程承攬契約分開簽訂，則因買賣電梯合約是按動產契據件數計算，每件只須繳12元印花稅，另外安裝工程合約則按承攬契據金額千分之1繳納印花稅，如此將可省稅。

舉例來說，甲君向乙公司採購電梯金額200萬元，安裝費用50萬元，若訂於同一個契約則屬概括承攬，應以250萬元的千分之1繳納2,500元印花稅；如分別訂立電梯買賣及安裝契約，買賣合約按動產契據繳納印花稅12元，安裝合約按承攬金額千分之1繳納印花稅500元，合計512元，省下1,988元。

印花稅 老屋

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