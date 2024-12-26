轉學遷戶籍 重購退稅免還

高雄國稅局表示，納稅人經核准房地合一稅重購退稅後，若因未成年子女未來就學規劃需遷移戶籍，若實際上仍維持自住使用，也沒有出租、供營業或執行業務使用等情形，就無須追回。

高雄一名張小姐去年出售舊屋後，在高雄市美濃區購買新屋，並申請房地合一稅重購退稅，不過近期因未成年子女就學規劃，計畫明年將戶籍遷出新屋，擔心退稅款會被追回。

國稅局解釋，根據《所得稅法》規定，申請房地合一重購退稅後，若重購房屋在五年內改作其他用途或再行移轉，原退還或扣抵稅額將被追繳。

不過財政部在2022年6月發布解釋令，若因未成年子女就讀或擬就讀學校要求設籍學區，導致戶籍遷出或未設籍於重購房屋，但經查明該房屋仍作為自住房使用，且無出租、營業或執行業務使用情況，則可認定未改作其他用途，不需追繳退稅。