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遺產稅未繳清 先辦共有繼承

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

民眾繼承遺產，若因故無法一次繳清遺產稅，恐導致逾期辦理不動產繼承登記而挨罰。財政部台北國稅局提醒，遇類似狀況，可先申請按法定應繼分繳納部分遺產稅，先辦理不動產公同共有繼承登記，以免逾期申報挨罰。

國稅局說明，根據現行規定，繼承人在尚未繳清全部遺產稅前，可申請核發「公同共有同意移轉證明書」，該證明可用於向地政機關辦理不動產的繼承登記。

然而在全部遺產稅繳清前，公同共有不動產不得進行分割登記或任何形式的處分、變更及設定負擔登記。

舉例來說，若被繼承人小明的遺產稅應繳總額為600萬元，其繼承人為小姿與兩名子女，因小姿無法一次繳清稅款，可按其法定應繼分（三分之一）繳納200萬元，並向國稅局申請公同共有同意移轉證明書，取得該證明後，小姿即可依規定辦理不動產繼承登記，避免因逾期未登記遭罰。

不過，國稅局提醒，遺產稅屬於全體繼承人的連帶清償責任，即便部分繼承人已按法定應繼分繳納稅款，若其他稅款未於期限內全數繳清，仍可能被移送強制執行，因此，繼承人需特別注意稅款的繳納期限，以免影響自身權益。

國稅局指出，透過按法定應繼分繳納遺產稅並辦理相關登記，繼承人可減少罰鍰風險，並確保繼承程序順利進行，若有疑問，也可隨時向當地國稅局或地政機關諮詢。

此外若遺產稅額在30萬元以上，無法用現金一次繳納遺產稅，也可向國稅局申請分期繳納，分期期數在18期以內，每期間隔以不超過兩個月為限。換言之，繳納期最長可達三年，讓納稅人有更長時間繳稅。

國稅局 稅款 遺產稅

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