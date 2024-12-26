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合建分屋「找補款」 要課房地稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
房地產示意圖。聯合報系資料照
房地產示意圖。聯合報系資料照

財政部北區國稅局提醒，個人用自有土地與建商合建並分回房屋時，如換入房屋的價值低於換出土地價值，自營利事業所收取的現金補差價（又稱找補款），視同出售土地，須依房地合一規定以15%至45%課稅。

許多民眾常會忽略這筆建商補給的價差，也可能落在房地合一稅課徵範圍，國稅局提醒納稅人特別留意。

北區國稅局表示，個人以適用房地合一稅制「自有」土地與營利事業合建分屋，如換入房屋價值低於換出土地價值，等同出售參與合建的部分自有土地，應依規定計算、報繳房地合一稅。

北區國稅局解釋，當個人與建商以房地互換方式合建分屋時，建商支付的找補款，應按土地交易收益計算稅額，按照15%至45%稅率課徵。

計算方式為找補款金額扣除出售部分土地的成本、相關費用及土地漲價總數額，再依土地持有期間長短，適用不同稅率。

依現行規定，土地持有期間與相對應稅率，持有兩年內稅率45%、持有滿兩年但未滿五年稅率35%、持有滿五年但未滿十年稅率20%、持有十年以上稅率15%。

舉例來說，納稅人小美2019年10月受贈取得一塊土地，隨後與建商合作興建房屋，2022年4月，用土地換取建商提供的新房，並收到了570萬元找補款。

小美申報房地合一稅時，誤以找補款減除成本後套用20%的稅率計算，結果被國稅局查核後，因土地持有期間超過兩年但未滿五年，重新核算為35%的稅率，最後，被補徵稅款63.3萬元。

國稅局強調，若涉及房地互易並收取找補款，個人必須在土地所有權移轉登記日的次日起30天內完成申報，否則可能面臨補稅或相關罰款，持有期間對應的稅率是計算正確稅額的關鍵，納稅人需特別注意土地取得與移轉的時間差異，避免因誤解而導致申報錯誤。

國稅局 建商 房地合一稅

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