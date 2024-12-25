房地合一稅2.0納暫繳計算範圍 財部允研議是否調整

企業房地合一稅2.0稅額，須計入隔年營所稅暫繳稅額計算範圍，納稅者權利保護諮詢會委員今天建議財政部檢討其合理性，以避免非建商的企業，因一次性的房地交易，而面臨暫繳資金壓力。財政部表示，將請國稅局蒐集個案，檢視實務情況，通盤審慎研議是否調整計算範圍。

財政部今天召開納稅者權利保護諮詢會第4季會議，由財政部次長李慶華代理主持，就各項稅制稅政議題持續徵詢委員意見；為落實納稅者權利保護法，財政部訂定納稅者權利保護計畫，彙整近一年來各項措施執行成效，於這次會議提出成果報告。

財政部表示，會中有外部委員提出，考量經會計師簽證的財務報表有「核閱報告」及「查核報告」之分，因此針對營利事業認列CFC所得辦理結算申報，需檢附會計師簽證的財務報表種類，建議應有明確規範，以利業界遵循。

再者，外部委員建議檢討現行營利事業依所得稅法中，房地合一稅2.0分開計算的應納稅額，計入下一年度「暫繳稅額計算範圍」的合理性，以符量能課稅原則。

財政部官員說明，為減輕企業一次繳清稅負的壓力，也便利國庫資金調度，企業當年度所得除要在隔年5月申報繳稅外，當年9月要先「暫繳」一次，等到隔年5月申報，確認全年應納稅額後，可扣掉暫繳部分，僅就餘額繳納。

財政部官員指出，企業營所稅暫繳，分為一般申報、試算申報。一般申報是繳納「前一年營所稅應納稅額的一半」，這類案件占大宗；另外，會計帳冊簿據完備、有會計師查核簽證且如期辦理暫繳申報者，可選擇採試算申報，以「當年上半年實際營業額核實計算稅額」。

財政部官員表示，外部委員在會中提到，非屬建商的企業，可能會遇到某一年度出售廠房、房地而有一次性收入，要繳納房地合一稅，墊高其當年度營所稅額的情況，這一企業隔年9月申報暫繳時，若採一般申報，要繳納「前一年營所稅應納稅額的一半」，就恐面臨資金壓力。

財政部官員指出，後續將請國稅局蒐集個案，檢視實務遇到的情況，通盤審慎研議營利事業暫繳稅額計算範圍。

營利事業房地合一稅2.0上路後，營利事業出售房地產比照個人課稅，依持有期間按差別稅率計稅，持有房地期間在2年以內者，稅率為45%；持有房地期間超過2年未逾5年者，稅率為35%；持有房地期間超過5年者，稅率為20%。