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房東收租是否要繳印花稅？財稅局教你一招正確判斷

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房市示意圖。圖／聯合報系資料照片
房市示意圖。圖／聯合報系資料照片

個人或公司出租房屋時，經常會遇到稅務相關問題，近日，有民眾詢問，若房客透過匯款或轉帳支付租金房東是否需要繳納印花稅

財稅局解釋，房東收到租金後是否需繳納印花稅，關鍵在於是否有開立「收據」或在租賃契約書上註記收款詳情。

財稅局指出，若房東開立租金收據，或於租賃契約書附件的「房租收付款明細欄」載明收款金額並簽章確認，即視為具有「銀錢收據」性質，需按收據金額的千分之四繳納印花稅，由立據人（房東）負責；反之，若未開立收據，則無需繳納印花稅。

財稅局進一步說明，個人房東的稅務處理相對簡單，僅需在每年申報綜合所得稅時，申報當年度的租金收入，無需開立發票或辦理扣繳；然而，若房東為公司，無論承租人是個人還是公司，均須依法開立發票給房客，稅務規定較為嚴格。

財稅局提醒，若租客在申報個人綜合所得稅時，將房屋租金支出列為扣除額，國稅局在審核時若發現房東開立租金收據卻漏貼印花稅票，將移送稅捐稽徵處補稅，並依漏貼稅額處以5至15倍罰鍰。

至於是否有合法節省印花稅的方式？財稅局解釋，若房客以支票、本票或匯票支付租金，並在收據或租賃契約中註明票據名稱及號碼，則可免貼印花稅票。

舉例來說，房客阿花以銀行支票支付1萬元租金給房東小美，若小美在租賃契約上逐月簽章註明「收到支票，支票號碼0000」等字樣，則可免貼印花稅票；反之，若小美未註明票據相關資訊，則仍需依千分之四的稅率繳納40元印花稅票。

財稅局呼籲，房東和房客在租賃過程中應詳細了解相關稅務規定，妥善處理租金支付及稅務事宜，以免因疏忽導致補稅或罰款，影響權益。

印花稅 房東 租金

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