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當沖降稅拚27日三讀 財長：會縮短行政程序避免空窗

中央社／ 台北25日電
財政部長莊翠雲。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
財政部長莊翠雲。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

當沖降稅擬延長至116年底，立法院27日將力拚三讀。財政部長莊翠雲今天表示，希望立法院能盡快三讀通過，後續行政程序也會盡量縮短，不要有空窗期，避免影響市場。

當沖稅率減半優惠今年底到期，朝野針對證券交易稅條例修法取得共識，將優惠措施延長至民國116年底。立法院朝野黨團24日協商達成共識，27日的立法院院會將處理證券交易稅條例等4案，並完成三讀。

立法院財政委員會今天審查「使用牌照稅法」等案，莊翠雲列席備詢。民進黨立委李坤城質詢時關切，當沖降稅審查時程是否來得及，如果來不及，如何處理退稅。

莊翠雲表示，財政部一直希望立法院能趕快三讀通過此案，因為後續還須簽報總統公布施行才能生效；後續行政程序將儘量縮短，希望不要有空窗期。

莊翠雲進一步指出，證交稅現在是由券商代徵，若來不及完成三讀，將涉及券商相關程式調整，對市場影響也很大，成交量會受影響，希望立法院27日能順利通過，讓各界安心。

現行當沖稅率減半，由千分之3降至千分之1.5，最早在106年4月28日實施，歷經二度延長，優惠將在今年12月31日屆期。立法院朝野黨團10日協商「證券交易稅條例」第2條之2、第12條修正草案，達成共識決定依行政院版本，將優惠措施延長至116年底。

交易稅 立法院 莊翠雲

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