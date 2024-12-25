女人當家！台北市房屋稅納稅人女高於男 中山區53.6％最多

台北市今年房屋稅開徵戶數124.2萬戶，其中女性納稅義務人占51.6%，較男性之48.4%，高出3.2個百分點，若按各行政區之性別分析，除士林區、南港區、萬華區及大同區以男性占比較高外，其餘均以女性占比較高，其中以中山區占53.6%居首，大安區占53.5%次之。

另外，依北市稅捐處統計，113年1月至11月台北市地方稅實徵淨額累計數為653.4億元，較上年同期增加26.8億(4.3%)，其中以房屋稅180.3億元，占27.6%為首要來源，地價稅161.4億元，占24.7%次之，土地增值稅149.1億元，占22.8%居第三。

依財政部統計，113年1月至11月台北市國稅實徵淨額累計數為1兆1705.2億元，較上年同期增加1081.4億元(10.2%)，其中以營利事業所得稅3572.7億元，占30.5%居首，綜合所得稅3373.6億元占28.8%次之，營業稅(不含金融業)2670.9億元占22.8%居第三。