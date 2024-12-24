信託受託人 須每年申報

財政部中區國稅局提醒，信託受託人應在信託成立後，向戶籍所在地或營利事業登記地的國稅局申請扣繳單位統一編號，無論有無信託收入，都要在每年1月底前辦理上一年度信託申報。

中區國稅局說明，《所得稅法》規定，受託人應於每年1月底前，申報上一年度信託的財產目錄、收支計算表、受益人各類所得明細表及相關憑單。

舉例來說，小李2024年將自有土地信託給父親，形成「自益信託」關係，小李是委託人兼受益人，父親是受託人，在此情況下，父親須2025年1月底前完成申報，適逢春節連假，延至2025年2月5日申報信託財產目錄、收支計算表及相關文件。

國稅局提醒，若受託人未能在期限內完成申報，仍可在稅捐稽徵機關或財政部指定調查人員介入前，主動向國稅局補報或修正申報，在此情況下，處罰金額可依規定減輕二分之一，此外若信託當年度所得額低於6萬元，則可免於處罰。