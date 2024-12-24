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節能家電退稅 半年內申請

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

許多民眾利用過年前汰換家電，財政部北區國稅局提醒，民眾可善用節能家電退稅優惠，但要留意申請退稅期限為六個月內，且是從取得發票上所載的交易日期次日起算。

民眾購買經濟部核定能源效率為第一級或第二級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，可申請減徵貨物稅，每台最多減徵2,000元。

根據財政部統計，截至今年11月，全國申請節能家電退稅數量高達1,246萬台，申請踴躍。國稅局提醒，民眾購買節能家電，從取得發票或收據所載交易日期的次日起六個月內，應檢附發票或收據影本等資料，向國稅局申請退還減徵貨物稅。

國稅局提醒，近來發現民眾有同一台家電重複申請情形；另外，也有民眾不小心逾期申請，民眾要注意六個月申請期的起算時間，是從取得統一發票或收據記載的交易日期次日起算，若超過期限恐影響退稅權益。

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