境外電商報繳營業稅 放寬

配合營業稅起徵點調高，財政部昨（24）日預告調高境外電商辦理稅籍登記規定，從現行48萬元調升至60萬元，達到門檻才須辦理稅籍登記、報繳營業稅，預告為期60日，蒐集各界意見。

境外電商是指在我國沒有固定營業場所，而有銷售勞務給境內自然人，目前國際知名業者包含Agoda、Google、Spotify、Netflix等，已有超國150家境外電商在台灣辦理稅籍登記。

財政部官員表示，境外電商辦理稅籍登記相關規定，自2017年5月1日起施行，原規定，境外電商業者年銷售額逾48萬元者，即應辦理稅籍登記。

境外電商營業稅修正規定

由於財政部近日調升營業稅起徵點，在銷售勞務部分，自原本每月銷售額達4萬元調高至5萬元，自明年元旦起上路。配合這項修正，將月銷售額換算為年銷售額後，牽動境外電商辦理稅籍登記門檻，亦將從年銷售額48萬元調高至60萬元。

財政部昨日預告相關修正草案，預告期60日，蒐集各界意見，後續會再正式公告，並自公告即日起上路。在修正生效前，若營業人年銷售額已超過48萬元，就適用修正前的規定。

國稅局表示，若境外電商營業人銷售電子勞務銷售額以外幣計價者，其申報銷售額、應納或溢付營業稅額時，應依申報所屬期間之末日，或是有合併、轉讓、解散或廢止營業者，以事實發生日前一申報所屬期間之末日，以臺灣銀行牌告外幣收盤即期買入匯率折算為新台幣金額，若臺灣銀行牌告之幣別無即期買入匯率者，則採現金買入匯率折算。

舉例，已辦稅籍登記的境外電商營業人A銷售電子勞務給境內自然人，銷售額以美元計價，則該營業人A應在2024年3月15日申報同年1至2月期營業稅，銷售額（未含營業稅）10萬美元，按申報所屬期間末日（同年2月29日）臺銀牌告美元收盤即期買入匯率31.53，折算銷售額為新台幣315.3萬元，扣除進項稅額及上期累積留抵稅額0元後，應納稅額為新台幣15萬7,650元。