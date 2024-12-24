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車輛公會與六大車廠 籲政府降貨物稅取代降關稅

中央社／ 台北24日

車輛關稅是否調降成為市場關注焦點，車輛公會今天協同國瑞、中華、裕隆、裕隆日產、台灣本田、福特六和等國內汽車廠，以及信昌、六和機械、東陽等零件廠共同聲明，呼籲政府重視產業公平，應以調降貨物稅方向取代關稅。

車輛公會透過新聞稿指出，調降貨物稅適用進口車和國產車，建議調降貨物稅反映售價，讓民眾立即有感。

公會指出，汽車工業結合鋼鐵、橡膠、塑膠、電子等產業，屬於投資金額大、技術密集、關聯性高的綜合產業，創造就業機會及稅收，對國家經濟發展具有極大貢獻。

公會表示，台灣臨近的日本、韓國、中國大陸、印度、泰國等國家，皆積極發展汽車工業，台灣汽車產業則經過多年的努力，已擁有完整且具競爭力的零組件供應鏈。

公會統計，2023年台灣汽車產業若包含汽車電子產值，將近新台幣8400億元，台灣汽車產業整車廠與零件廠達2500家（不含上游原物料與下游售後服務體系廠），就業人口數達16萬人，上下游相關就業人口達30萬人。

公會指出，近年汽車朝向電動化與智慧化發展，全球人工智慧AI正發展，已滲透至各個領域，AI在汽車的應用範圍廣泛，例如自動駕駛等，結合台灣資通訊產業、半導體晶片優勢，成為台灣產業轉型及升級的重要關鍵機會，有望再創另一個兆元產業。

車輛公會強調，汽車產業被稱為火車頭工業，是技術與資本密集的產業，產業規模相當龐大，對國家經濟發展屬重要一環，若立即調降關稅，對台灣汽車及汽車電子等相關產業將造成極大衝擊。車輛公會建議，政府可朝向調降貨物稅方向提案。

貨物稅 關稅

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