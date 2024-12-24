財部：個人以勞務取得閉鎖性公司股份 須課徵所得稅

財政部今天發布解釋令說明，個人若以勞務出資取得閉鎖性股份有限公司的股份，應在取得日依所得稅法認列執行業務所得或薪資所得，公司也應於個人取得股份時，依法辦理扣繳及憑單申報。

財政部表示，閉鎖性股份有限公司是指股東人數不超過50人，並於章程定有股份轉讓限制的非公開發行股票公司；發起人的出資除了現金外，可以公司事業所需的財產、技術或勞務抵充。

財政部說明，若個人以勞務作價投資閉鎖性股份公司，是將提供勞務的價值換取被投資公司發行的股份，且金額經雙方同意抵充公司資本。透過勞務取得公司股份時，因爲所得已經實現，應以抵充的出資金額依規定計算所得課稅。

財政部補充，此次解釋令的所得認列時點及計算方式，與個人以其財產作價投資公司取得股份的課稅規定一致。