快訊

麥當勞工讀少女遭主管性侵絕望身亡 生前另謀工作慘遭詐9萬、淪人頭戶

台中BMW男撞死樂園女員工 身分曝光是「假牙公司總監」

當沖降稅擬延長至116年底 立院27日拚三讀

中央社／ 台北24日電

當沖稅率減半優惠今年底屆期，朝野針對證券交易稅條例修法取得共識，將優惠措施延長至民國116年底。立法院朝野黨團今天協商達成共識，27日的院會將處理證券交易稅條例等4案，並完成三讀。

立法院會今天下午繼續開會，準備處理揭弊者保護法草案時，立法院長韓國瑜宣布休息，並請朝野黨團幹部至院長休息室進行協商與溝通

經2小時討論後，朝野黨團簽署協商結論，並達成3項共識，包括各黨團同意第15次會議（院會）討論事項前4案為揭弊者保護法、老人福利法、就業服務法、證券交易稅條例，並於27日依順序「均完成三讀」。

協商結論指出，27日院會討論事項，依議事規則進行廣泛討論、逐條討論，並以表決器進行表決，條文宣讀僅宣讀再修正動議。27日開會至下午5時30分即行休息，並完成這4部法案的三讀。

韓國瑜宣讀協商結論，也說揭弊者保護法草案於下次會議進行廣泛討論的發言後，宣布今天院會散會，並向在場立委說耶誕節快樂。

現行當沖稅率減半，由千分之3降至千分之1.5，最早在106年4月28日實施，歷經2度延長，優惠將在今年12月31日屆期。立法院朝野黨團10日協商「證券交易稅條例」第2條之2、第12條修正草案，達成共識決定依行政院版本，將優惠措施延長至116年底。

溝通 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

立院大亂鬥…韓國瑜、藍委都掛彩 朱立倫26日邀餐敘慰勞

立院昨朝野大亂鬥 韓國瑜原本想公開譴責不開會

批藍白修法要滅國亡台 柯建銘點名韓國瑜是歷史罪人

立院大亂鬥後過三大案 韓國瑜：收工吧 今天就幹到這吧！

相關新聞

把農地賣給一般公司未申報 她差點要吞下600多萬稅單

農業用地做為農用可申請不課徵土增稅，但要注意相關條件。高雄國稅局分享，一名吳小姐2016年購入一批農地，原本計畫造林，但...

擴大書審收入申報 別踩紅線

財政部中區國稅局提醒，營利事業若全年營業收入加非營業收入合計在新台幣3,000萬元以下，符合特定條件即可適用擴大書面審核...

所得稅扣繳新規 明年上路

為完善所得稅扣繳制度，《所得稅法》修法今年8月修正並自明年元旦起施行，財政部北區國稅局昨（23）日提醒留意新、舊規定銜接...

直播賣貨漏稅 智慧選案追錢

隨著社群媒體快速發展，網路直播賣貨已成為熱門銷售模式，也是稅局查核重點。財政部北區國稅局昨（23）日表示，近期透過智慧選...

綜所稅第三批退稅8.5萬件

今年5月申報去年綜所稅的第三批退稅，將於明年1月20日入帳。

營所稅申報前必看 勤業眾信給三大重點避雷

每年五月是企業都要辦理營所稅結算申報，許多企業因不熟稅務法規變動、不明國稅局審查重點，或未充分了解申報規範，被要求補稅甚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。