當沖降稅擬延長至116年底 立院27日拚三讀

當沖稅率減半優惠今年底屆期，朝野針對證券交易稅條例修法取得共識，將優惠措施延長至民國116年底。立法院朝野黨團今天協商達成共識，27日的院會將處理證券交易稅條例等4案，並完成三讀。

立法院會今天下午繼續開會，準備處理揭弊者保護法草案時，立法院長韓國瑜宣布休息，並請朝野黨團幹部至院長休息室進行協商與溝通。

經2小時討論後，朝野黨團簽署協商結論，並達成3項共識，包括各黨團同意第15次會議（院會）討論事項前4案為揭弊者保護法、老人福利法、就業服務法、證券交易稅條例，並於27日依順序「均完成三讀」。

協商結論指出，27日院會討論事項，依議事規則進行廣泛討論、逐條討論，並以表決器進行表決，條文宣讀僅宣讀再修正動議。27日開會至下午5時30分即行休息，並完成這4部法案的三讀。

韓國瑜宣讀協商結論，也說揭弊者保護法草案於下次會議進行廣泛討論的發言後，宣布今天院會散會，並向在場立委說耶誕節快樂。

現行當沖稅率減半，由千分之3降至千分之1.5，最早在106年4月28日實施，歷經2度延長，優惠將在今年12月31日屆期。立法院朝野黨團10日協商「證券交易稅條例」第2條之2、第12條修正草案，達成共識決定依行政院版本，將優惠措施延長至116年底。