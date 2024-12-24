財部：境外電商稅籍登記門檻調升至60萬元
為配合營業稅起徵點調高，財政部今天公告修正境外電商申請稅籍登記的年銷售額，從原本新台幣48萬元調至60萬元。
財政部自2025年1月1日起，買賣業等銷售貨物業別，營業稅起徵點調整至每月銷售額為新台幣10萬元；裝潢業等銷售勞務業別，營業稅起徵點調至每月銷售額5萬元。
為配合營業稅起徵點調高，財政部公告，境外電商申請稅籍登記的年銷售額提高至60萬元，修正案即日起生效。
原規定是在2017年5月1日上路，境外電商每年交易金額達48萬元，應依規定至財政部稅務入口網「境外電商課稅專區」線上申請稅籍登記。
財政部補充說明，若對公告內容有意見或修正建議，可自刊登60日內陳述意見或洽詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言