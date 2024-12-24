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財部：境外電商稅籍登記門檻調升至60萬元

中央社／ 台北24日電

為配合營業稅起徵點調高，財政部今天公告修正境外電商申請稅籍登記的年銷售額，從原本新台幣48萬元調至60萬元。

財政部自2025年1月1日起，買賣業等銷售貨物業別，營業稅起徵點調整至每月銷售額為新台幣10萬元；裝潢業等銷售勞務業別，營業稅起徵點調至每月銷售額5萬元。

為配合營業稅起徵點調高，財政部公告，境外電商申請稅籍登記的年銷售額提高至60萬元，修正案即日起生效。

原規定是在2017年5月1日上路，境外電商每年交易金額達48萬元，應依規定至財政部稅務入口網「境外電商課稅專區」線上申請稅籍登記。

財政部補充說明，若對公告內容有意見或修正建議，可自刊登60日內陳述意見或洽詢。

營業稅 財政部 電商

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