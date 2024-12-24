把農地賣給一般公司未申報 她差點要吞下600多萬稅單

農業用地做為農用可申請不課徵土增稅，但要注意相關條件。高雄國稅局分享，一名吳小姐2016年購入一批農地，原本計畫造林，但後來因為計畫變更，在2022年將土地出售給A公司，代理人告訴她免申報房地合一稅，後續卻收到稅局通知要補繳600多萬元，所幸納保官從中找到一細節幫他解套，才免於巨額罰款。

高雄國稅局表示，吳小姐購買的該批農地有取得農業用地作農業使用證明書，所以代理人告知免申報房地合一，不過，稽徵機關經查明，發現其交易對象為一般公司，非農業相關機構，不符合農業發展條例規定的免徵土增稅條件。

最終，稽徵機關將吳小姐名下的這筆土地列入房地合一稅課稅範圍，核定她需補繳稅款600多萬元，並對未申報部分處以罰鍰。面對突如其來的巨額稅負，吳小姐感到十分無助，所幸向納保官求助後，成功化解稅務危機。

納保官詳細檢視交易資料，發現吳小姐此次交易的18筆土地中，有9筆土地屬於「河川區（兼供道路使用）」，無法核發建造執照，依法不在房地合一稅課稅範圍內。

為確認事實，納保官多次與縣市政府相關單位協調，確認這9筆土地的基準建蔽率與容積率均為0%，進一步證實其不屬於可課稅土地。

在納保官的努力下，稽徵機關重新審核交易資料，最終剔除這9筆土地的課稅範圍，並為吳小姐啟動退稅程序，此外，因漏稅金額調整，罰鍰也相應減輕，大幅降低吳小姐的財務負擔。

吳小姐相當感謝納保官的專業協助，不僅成功爭取部分退稅，還有效減輕罰鍰壓力。這次事件也提醒納稅義務人，面對大型土地交易應謹慎處理相關稅務申報，必要時可尋求專業意見，避免類似情況再次發生。