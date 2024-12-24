綜所稅第三批退稅8.5萬件

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

今年5月申報去年綜所稅的第三批退稅，將於明年1月20日入帳。

財政資訊中心昨（23）日初步統計，第三批退稅案件約8.5萬件、退稅金額約10億元，平均每件退稅1.17萬元。

綜所稅分成三批退稅，首批退稅7月底入帳，適用對象為今年採用網路申報、稅額試算以線上登錄或電話語音回復，以及5月10日前向戶籍所在地國稅局報稅額試算紙本回復的退稅案件；第二批退稅為10月底入帳，適用對象為採用二維條碼、人工申報綜所稅者，或5月10日前向非戶籍所在地國稅局申報稅額試算案中，或5月11日後向任一國稅局申報者。

至於第三批退稅日期為明年1月20日入帳，對象主要為逾期申報案件。

國稅局 報稅 綜所稅

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