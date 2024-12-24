綜所稅第三批退稅8.5萬件
今年5月申報去年綜所稅的第三批退稅，將於明年1月20日入帳。
財政資訊中心昨（23）日初步統計，第三批退稅案件約8.5萬件、退稅金額約10億元，平均每件退稅1.17萬元。
綜所稅分成三批退稅，首批退稅7月底入帳，適用對象為今年採用網路申報、稅額試算以線上登錄或電話語音回復，以及5月10日前向戶籍所在地國稅局申報稅額試算紙本回復的退稅案件；第二批退稅為10月底入帳，適用對象為採用二維條碼、人工申報綜所稅者，或5月10日前向非戶籍所在地國稅局申報稅額試算案中，或5月11日後向任一國稅局申報者。
至於第三批退稅日期為明年1月20日入帳，對象主要為逾期申報案件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言