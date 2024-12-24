直播賣貨漏稅 智慧選案追錢

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

隨著社群媒體快速發展，網路直播賣貨已成為熱門銷售模式，也是稅局查核重點。財政部北區國稅局昨（23）日表示，近期透過智慧選案系統，發現有賣家漏報銷售額高達4,000萬元，經補稅與裁罰後，共追回400萬元稅款

北區國稅局指出，部分網路賣家在直播銷售商品或服務時，未按規定開立統一發票，涉嫌逃漏稅款。為維護租稅公平，國稅局運用智慧選案系統，結合金流與物流數據分析，鎖定申報異常或銷售金額偏低的賣家進行稽查。

據國稅局說明，近期查核案例為一家透過多個社群平台進行直播銷售的公司，經調查發現，該公司申報銷售額與供應鏈成本存在巨大差異，未依規定開立統一發票，漏報金額累計超過4,000萬元。經稽徵機關核定後，補徵營業稅約200萬元，並處以裁罰金額超過200萬元。

國稅局強調，直播賣家應遵守稅法規定開立發票並申報營業稅，若自行發現漏報，應在稅務機關查核前，主動補報補繳所漏稅款並加計利息，可依法免除罰則。

國稅局 稅款

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