所得稅扣繳新規 明年上路

為完善所得稅扣繳制度，《所得稅法》修法今年8月修正並自明年元旦起施行，財政部北區國稅局昨（23）日提醒留意新、舊規定銜接期，明年元旦起發生的給付才適用新規，由事業、機關本身負責扣繳。

北區國稅局表示，所得稅法修正共三大重點，第一是扣繳義務人範圍調整，從原本負責扣繳的自然人，如單位主管或事業負責人，改為由事業、機關、團體或學校本身承擔扣繳義務，簡化責任歸屬。

第二，若扣繳稅款繳納及憑單申報的原期限內，遇到連續三天以上的國定假日，像是春節，期限將自修法後延長五天，減輕扣繳單位時間壓力；第三是彈性裁罰，未依規定申報或填發憑單的單位，將由稽徵機關依情節輕重，給予彈性裁罰，進一步保障扣繳單位的權益。

國稅局提醒，今年底、明年初為新舊法銜接期間，在明年年初，扣繳義務人辦理今年度的各類所得憑單申報時，由於給付日期是在今年年底前，仍適用舊法規定，憑單中的扣繳義務人仍為自然人；但自明年元旦起發生的給付，就會適用新法，改為由事業、機關等法人本身負責扣繳。

另外，即將來臨的春節連假，也可適用新規定，期限將自動延長五天，國稅局舉例，某公司於1月21日支付非居住者年終獎金，扣繳稅款原期限是1月30日，但因春節假期，可延至2月4日才須完成繳納與申報。

國稅局強調，扣繳義務人可利用網路申報系統快速完成申報，並在期限內發現錯誤時重新上傳修正。