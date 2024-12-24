擴大書審收入申報 別踩紅線

財政部中區國稅局提醒，營利事業若全年營業收入加非營業收入合計在新台幣3,000萬元以下，符合特定條件即可適用擴大書面審核。需要注意的是，像房地產交易增益等四大類收入類別，不能納入純益率計算範圍，以免因短報收入遭補稅。

為簡化稽徵作業，國稅局訂定「營利事業所得稅結算申報案件擴大書面審核實施要點」，凡營業收入和非營業收入合計在3,000萬元以下的中小企業，若提交完整申報書表，純益率達標，且在期限內繳清應納稅額，即可採書面審核方式處理，免除複雜的查帳程序。

國稅局特別強調，包括一、房地產交易增益（如土地與房屋）；二、房屋使用權、預售屋及其坐落基地的所得；三、股份或出資額的交易所得；四、依法不計入課稅範圍的其他收入等四類收入，均不得計入非營業收入的合計金額中。

不過若公司因房地產交易產生損失，扣除後仍達到純益率標準，仍可適用擴大書面審核規定。

舉例來說，甲公司2022年申報營利事業所得稅時，營業收入淨額為1,400萬元，非營業收入160萬元，其中包含出售2012年取得的房屋增益130萬元及其他收入30萬元，合計1,560萬元，甲公司卻自行依6%的擴大書審純益率，自行申報全年所得額為93.6萬元（1,560萬元 × 6%）。

然而，稽徵機關審查後發現，房屋交易增益130萬元不應併入非營業收入計算，重新核算後，僅以營業收入1,400萬元及其他收入30萬元，以6%純益率計算所得85.8萬元，再加上獨立計算的房屋增益所得130萬元，最終核定全年所得額為215.8萬元，依法補稅24.44萬元。

國稅局提醒，企業若有房地產交易所得，應將相關損益單獨計算，不可併入純益率計算範圍。