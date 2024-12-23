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財政部114年發債計畫 首季發行7期1820億元

中央社／ 台北23日電
財政部。圖／聯合報系資料照片
財政部。圖／聯合報系資料照片

財政部今天公告民國114年度全年公債發行計畫暨第1季公債發行明細，全年預計將發行17期，首季則預定發行6期甲類公債及1期乙類公債共新台幣1820億元。

此外，外界關切，財政部是否將因為新版財劃法通過，臨時增加明年發債金額或期數。對此，財政部回應，財劃法的相關影響目前正在盤點中。

財政部表示，為因應國庫調度及中央政府債務基金舉新還舊財務運作需要，助益債券市場殖利率曲線的建構，持續推動公債發行時程規律化作業，114年度公債發行計畫續採定期適量發行及「二階段公告」方式辦理。

財政部指出，為活絡債券市場，積極推動非營業特種基金自償性資金需求透由發行乙類公債籌資，114年度預計發行1期乙類公債，加計中央政府債務基金舉新還舊及國庫調度需求，預計發行16期甲類公債，合計全年度發行17期公債。

根據財政部規劃，其中1月將發行3期，2月、3月及5月各發行2期，其餘8個月各發行1期。發行年期分別定為2年（1期）、5年（5期）、10年（7期，含1期乙類公債）、20年（2期）及30年（2期）。

以114年度第1季而言，財政部預定發行6期甲類公債，及1期乙類公債，共1820億元。後續發債規模或發行期次變動，將逐季對外公告。

所謂乙類公債，籌募資金用於具有自償性的公共建設，未來營運收益作為還本付息的財源，與一般的公債（甲類公債）是用編列預算支付本息的情況不同。

同時，財政部指出，114年度國庫券續採「二階段公告」方式辦理，全年預計發行4期；其中，第1季預計發行1期國庫券共350億元。

公債 財政部

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